CCL連升2周至157點　按周升0.29%　分析：進入反覆尋底階段

中原城市領先指數CCL最新報157.22點，按周升0.29%，是反映12月15日美國加息半厘當周的市況，指數繼續處於2017年5月水平。近4周，CCL三升一跌累跌0.29%，進入反覆尋底階段，亦由歷史高位191.34點累跌17.83%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連升2周，是2022年5月初以來首見，累升0.54%。當中，六大指數齊升2周，樓價有尋底的跡象。

另受惠於美國放緩加息，防疫限制取消，通關在即等，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，反映有市民搶先入市。他展望，新春後CCL可尋底成功，樓價短期內有望回穩。至於，政府在本月5日宣佈落實與內地的第一階段通關對本地樓價的影響，將於2月上旬公佈的CCL才開始反映。

新界西CCL_Mass報144.96點，重返2017年9月水平，按周跌0.32%，連跌3周共1.14%。

地區樓價三升一跌

至於其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.12點，按周升0.52%，連升2周共0.83%。CCL（中小型單位）報155.38點，按周升0.41%，連升2周共0.66%，上述兩者同樣繼續處於2017年4月水平。至於，CCL（大型單位）則報166.20點，按周跌0.28%，處於2018年2月水平。

按地區劃分，呈三升一跌局面。當中，港島、九龍及新界東齊升2周，樓市尋底跡象明顯。九龍CCL_Mass報152.30點，按周升1.01%，連升2周共1.64%，處於2017年7月水平。新界東CCL_Mass報171.43點，按周升0.84%，連升2周共2.14%，處於2017年12月水平。港島CCL_Mass報156.57點，按周升0.43%，連升2周共0.62%，處於2017年1月水平。

至於新界西為唯一錄得跌幅的地區，新界西CCL_Mass報144.96點，重返2017年9月水平，按周跌0.32%，連跌3周共1.14%。