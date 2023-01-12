啟德承豐道15號命名「啟德海灣」　第1期涉1017伙、主打兩房

涉逾千伙的全新大盤醞釀登場！由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作的啟德承豐道15號項目第一期今日（12日）命名為啟德海灣1 （KT Marina 1），主打兩房戶，發展商指，預計最快今季內推出。



啟德海灣分為兩期發展，合共提供約2,138伙，當中第一期設有1,017伙，現命名為啟德海灣 I，將提供一至三房戶型，主打兩房。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明形容，啟德海灣為「世界盤」，目前已準備得「九九十十」，預計最快今季推出。

發展商指，項目取名KT Marina啟德海灣，靈感源自其獨特地理優勢，屬臨海地段，以及海灣生活元素。

温偉明又指，啟德海灣1 的定價將參考同區、九龍東、港島東的一二手成交，他預期今年樓價整體平穩發展，下半年開始向好。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，睇好今年樓價，預期今年樓價有機會低位反彈5％至8%，預期農曆新年後市場成交將出現反彈。

至於中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目第一期設有一幢住宅大廈，當中分為2A、2B、2C座，提供1,017伙，標準戶涵蓋一至三房間隔。

項目所在地皮為啟德第4A區1號住宅地，於2019年7月以約127.4億元批出，以可建樓面約107萬平方呎計，每呎樓面地價約11,842元。