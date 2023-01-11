星星地產元朗新盤命名「雨後」全盤335伙　最快第一季推售

星星地產（1560）旗下元朗宏業西街21號工廈重建住宅項目正式命名為「雨後」（After The Rain）。該集團主席及首席執行官陳文輝稱，該盤提供335伙，預計本月內獲得預售樓花同意書，屆時隨即開放示範單位，以及最快第一季展開推售。

「雨後」涉335伙 主打一房

陳文輝又指，項目戶型涵蓋開放式戶、一房、兩房及三房，實用面積約270至720平方呎，其中主打的一房佔全盤約42%。樓盤定價將參考同區項目，預訂關鍵日期為2023月12月底。

至於項目名稱的由來，陳文輝指出，早前數年前視察項目所在地皮時，發現地皮周邊環境優美，鄰近山貝河，擁有接近大自然的感覺。加上近年全球受到疫情影響，希望樓盤名字能夠帶來希望，為社會帶來雨後陽光。

料今年樓市前景正面 H按拆息開始見頂

對於今年樓價走勢，他認為樓市前景正面，而且香港通關後，近一周市況已轉旺，雖然目前息口已累積一定升幅，但都需要留意要H按拆息已由高位回落至目前的約3厘，反映息口開始見頂。此外，他又補充，其實過去香港樓市曾出現一邊加息、樓價一路上升的情況。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，雨後距離西鐵朗屏站4分鐘約步程，而到達月台也僅需7分鐘內，又指該區向來是東頭工業區，但早前政府重新規劃後，周邊均為新式工廈，包括同系的元朗宏業南街22號商廈項目虹方，而且未來也能受惠北部都會區的發展。