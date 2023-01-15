澐璟四房1.02億沽出、呎售4.9萬　滿名山洋房逾8600萬成交

多個一手新盤錄得大額成交，當中，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，每隔數天便錄得招標成交，新近招標售出兩伙，包括1座21樓A室，實用面積2,088平方呎，四套房連雙車位，以逾1.024億元售出，呎價49,070元，成交價及呎價屬項目次高。

滿名山2800呎洋房連花園 呎售3萬

此外，嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，昨售出名庭洋房10號屋，實用面積2,877平方呎，四套房間隔，連2,469平方呎花園及1,106平方呎天台，連3個車位出售，成交價為8,631萬元，呎價3萬元，成交期為738天。

滿名山共提供43座洋房，目前尚餘最後一幢待沽，為山庭3號屋。

維峯．浚匯265呎特色戶售千萬

另外，恒地（0012）創辦人李兆基私人持有的天后維峯．浚匯，昨沽出一伙特色戶，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，單位為30樓C室，實用面積265平方呎，連214平方呎平台，成交價逾1,003.4萬元，呎價37,867元，創項目成交價及呎價新高。

維峯．浚匯自2019年4月推售至今，累售出約171伙，佔全盤216伙的79%，套現逾12億元。