啟德第4A區2號新盤悄悄命名「蓁濤」？　發展商：未有聽聞

啟德跑道區為一手供應重鎮，未來多達11個新盤有機會應市，合共涉約6,362伙，勢成2023年新盤焦點所在，競爭激烈。而記者近日在社交平台上，發現啟德第4A區2號項目已「悄悄」取名為「蓁濤」（Valhalla），不過發展商方面回應指「未有聽聞」。



目前，啟德跑道區有多個一手新盤正待批預售樓花，其中，啟德第4A區2號用地，由中海外（0688）、恒地（0012）、九龍倉及嘉華國際（0173）合組財團於2019年以159.5億元投得。發展商於2021年10月「一口氣」就項目四期入紙申請預售樓花，合共涉2,062個單位，目前仍在待批預售中。

而發展商迄今未有就此項目對外公布資料、亦未有進行記者會或軟銷。

不過，記者近日在社交平台上發現有一專頁名為「啟德第4a區2號：蓁濤／Valhalla」，內有樓盤模擬相片，尤如新盤宣傳單張，並印上蓁濤兩字，似是樓盤名稱。專頁內亦有多個帖文介紹項目資料，亦有布局圖等。

就此，《香港01》分別向嘉華國際、中國海外及九龍倉查詢，對方均表示項目「尚未命名」，而中國海外公關對上述名稱更指「未有聽聞。」至於啟德區內的代理，對此名稱亦表示「不知道」。參考地政總署的預售樓花文件，發展項目名稱一欄是列為「待定」。

記者亦曾致電帖文上的銷售熱線，惟未有人接聽。

啟德第4A區2號的預計落成日期為2024年3月底，毗鄰近期新盤澐璟。

不過，另邊廂，毗鄰上址的啟德第4A區1號住宅地，昨日則已正式命名為啟德海灣1 （KT Marina 1），由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作，位於啟德承豐道15號，第1期涉及約1,017伙，主打兩房戶型，發展商更透露最快今季內推售。