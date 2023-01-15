去年工商舖交投量創24年新低　中原：料今年舖市較先受惠

去年工商舖市場疲弱。據中原（工商舖）資料顯示，2022年12月錄得約230宗工商舖買賣成交，總成交金額約30.20億元，成交金額為全年最低；而去年全年計，工商舖買賣成交宗數錄得約4,016宗，總金額錄得約862.90億元，分別按年跌約39%及37，成交宗數更是創下1999年後新低。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，疫情加上本港進入加息周期，影響投資者心態，不少投資者及發展商均選擇沽貨套現，轉投其他渠道獲取更豐厚回報，拖累工商舖買賣交投量創自1999年後新低記錄。

去年舖位跌幅較為明顯。（資料圖片）

參考12月份工商舖市場數字，整體走勢呈「量升價跌」，據中原（工商舖）資料，12月份市場共錄得約230宗工商舖買賣成交，按月輕微上升約1.32%，按年12月則大跌約57.56%；總成交金額則錄得約30.20億元，較上月減少約26.50%，按年則遞減約65.73%，所得金額為2022年按月新低，亦是自2020年2月份後新低。

當中，舖位跌幅較為明顯，相信是由於市場仍在觀望通關所帶來的影響，12月份商舖買賣宗數較上月微跌約5.33%，共有71宗，總金額約14.29億元，按月下跌約34.14%。

潘志明預期，隨著兩地正式實施免檢疫通關，預計2023年首季工商舖市場會見起色，當中商舖市場會最先受惠，料消費人流顯著增加，讓餐飲、零售等行業直接受惠，該行預料，2023年整體買賣交投量將較2022年有約六成升幅，估計有逾6,350宗水平，價格則會短期波動，全年徘徊上落幅度約10%至20%，整體成交金額料達約1,050億元。