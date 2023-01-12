通關｜昔日卓悅200萬搶租　廣東道千呎舖今藥房進駐　月租僅30萬

撰文：蔡偉南
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連續三年成為亞洲區最貴街道的尖沙咀廣東道，在近日正式通關後，首錄藥房進駐，月租約30萬元，較舊租金回落三成。不過，若對比零售高峰期的月租203萬元，租金累積下挫達85%。

上述舖位為廣東道86至98號文利大廈地下6號舖，位於廣東道Apple Store旁邊，舖位面積約1,000平方呎，新近以每月約30萬元租出，呎租約300元。

高峰期卓悅「搶舖」、月租達203萬

翻查資料，上述舖位早年由恒生銀行租用，不過在零售高峰期2013年中獲連鎖化妝品店卓悅「搶舖」，月租搶高至203萬元，呎租逾2,000元。惟2015年市況開始出現回落，卓悅一度在租約期尚餘約10個月的情況下，提早把舖位推出「招頂租」。

最終，卓悅在2017年改以每月續短租形式繼續營運分店，惟租金水平已大幅減至50萬元。及後在2019年租金再減至45萬元，卓悅在近年已結束營業並遷出該舖位。

參考近期廣東道的租賃，較矚目有如新港中心地下G38F號舖連1樓，地舖連一樓面積合共約7,800平方呎，由內地運動品牌李寧承租，月租約200萬元，呎租約250餘元。

內地運動品牌李寧以月租約200萬元進駐廣東道。
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