小蠔灣1期可建單位增至1900伙　意味平均每戶面積縮至665呎

港鐵（0066）罕見在招標途中修訂單位數目限制，涉及為大嶼山小蠔灣發展項目第一期，上月12日起推出招標、2月8日截標。港鐵近日決定把單位數目上限，由原來的1,600伙放寬至1,900伙，即增加300伙或18%，以增加發展彈性，不過亦意味單位的平均面積將降低。

小蠔灣發展項目第一期，位於小蠔灣車廠上蓋的西南面，鄰近將興建的東涌線小蠔灣站，總樓面面積約131.3萬平方呎，當中住宅樓面佔124.5萬平方呎。去年底項目截收意向書時，合共收到33份意向書。

據知，近日港鐵向獲邀入標的發展商發出補充函，提到地盤容許的單位數目上限，由原來的1,600伙放寬至1,900伙，至於下限則維持在1,200伙。以項目住宅樓面佔124.5萬平方呎計，如建1,200伙，即每伙平均面積約為1,038平方呎，若建1,600伙則平均每戶面積約778平方呎。

若以最新容許建1,900伙計，即平均每伙的面積將進一步下降至約655平方呎。

整個小蠔灣發展項目佔地30公頃，擬分四期發展、合共興建逾兩萬伙公、私營單位。早前港鐵表示，第一期預計最快2030年落成，並期望港鐵車站和商場可同步落成。