溫偉明：嘉華兔年逾8000伙應市　啟德海灣 1 打頭陣

踏入兔年，各發展商陸續公布推盤部署，嘉華國際（ 0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，兔年嘉華國際將有3個全新合作項目推售，連同其他項目，涉及逾8,000個單位。



料發展商上半年採「先量後價」策略

溫偉明指，踏入2023年市場有多項利好消息，包括中港兩地通關、新增「高端人才通行證計劃」，以及年內有望取消所有防疫措施等，經濟活動全面復常，一手成交量亦明顯有改善，農曆大年初一至初三已錄得約12宗一手成交，而本月首23日一手市場已錄得約396宗成交，已超越2022年12月全月的273宗水平。

嘉華國際溫偉明指，啟德海灣 1 有機會成為兔年首個開售的大型新盤。

兔年推5盤 近半數單位來自啟德

他預料，1月份全月一手有機會錄得約500宗成交，較12月份近倍數上升。他相信，一眾發展商會於農曆新年後積極推盤，預期上半年將採「先量後價」的策略，樓市將逐漸整固，而在整體經濟逐步恢復下，料下半年樓價有機會從谷底反彈。

溫偉明續指，兔年嘉華國際將有3個全新大型合作新盤推售，包括啟德海灣（2,138伙）、啟德4A區2號項目（約2,060伙）及港鐵日出康城第13期（約2,550伙）；另港鐵錦上路站柏瓏 III（約680伙）及日出康城凱柏峰 III（約 644 伙）亦會於年內登場，涉及單位數目逾8,000伙。

他透露，啟德海灣 1 有機會成為兔年首個開售的大型新盤，提供1,017伙，主打兩房單位，集團將密切留意市場變化而作出部署。最後，他祝願香港經濟「兔」來運轉，樓市重回正軌。