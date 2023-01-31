會德豐KOKO HILLS第3A期命名KOKO ROSSO　涉392伙、主打一至兩房

會德豐地產旗下藍田新盤KOKO HILLS第3A期今日（31日）命名為KOKO ROSSO，涉及392伙，戶型涵蓋一至兩房間隔，實用面積由300至497平方呎，主攻年輕首置人士、「租轉買」及換樓家庭客。項目已獲批預售樓花同意書，最快2月開價。



已獲批預售樓花 定價參考1、2期

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目已獲批預售樓花同意書，屬於集團兔年「頭炮」項目。示範單位及樓書正在準備中，他期望，最快2月可公布首張價單、開放示範單位，以及推出市場發售。而定價將參考KOKO HILLS一及二期、東九龍區及啟德區樓盤。由於項目主打細單位，料大部分樓價為1,000萬元以下。

至於，項目3B期尚未獲批預售樓花，他期望今年下半年可登場。

KOKO HILLS 第1至2期累沽239伙

後市方面，黃光耀表示，如果落實全面通關，料對本港經濟樓市有正面作用，預期短期由細價樓、細面積單位率先發力、料上半年發展商會先求量，下半年樓價先會慢慢升。

會德豐地產經理（市務）吳家寶表示，項目貫徹北意大利度假生活為主題，靈感來自北意大利着名山脈Dolomites。當中「ROSSO」一字突顯WINE&DINE的設計理念。

至於KOKO HILLS第1至2期，自開售以來累沽出239伙，佔兩期單位總數495伙的48%，套現近31億元，平均成交呎價22,121元，成交價由774.5萬至6,274.4萬元，特色單位呎價高達31,000元。另租賃方面表現活躍，三個月內租出約八成單位，租金較同區其他樓盤高。