驗樓｜KOKO HILLS獲95高分　僅污跡小瑕疵　玻璃窗刮痕深冇有怕

會德豐旗下茶果嶺新盤KOKO HILLS，近日陸續收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收3座高層單位，實用面積約521平方呎、兩房間隔。經明哥仔細驗收後，僅發現輕微污跡、玻璃刮花等小瑕疵，未見其他如漏水、空心磚、空鼓批盪等大問題，故單位獲得總評分95分。此外，單位部分用料及設計亦獲明哥大讚。



KOKO HILLS位於茶果嶺高嶺道，鄰近大型屋苑麗港城，周邊環境清幽，距離港鐵藍田站需步行約5分鐘，惟全程「冇瓦遮頭」，住客亦可於麗港城乘坐小巴或巴士前往港九各區。

採複合木地板 受潮風險大減

在點評交樓質素之前，明哥提到單位一項別出心裁的設計，就是除大門外，全屋的房門、浴室門均採用純白色，「發展商都幾大膽，竟然用白色門，而門上未見有任何污跡」，估計白色門配淺色木地板，透過落地大玻璃引入光線，可以令一室環境更加光猛。

至於單位的浴室，為近年新盤較少有的「明廁」、即設有窗戶。窗外連冷氣機平台，方便日後維修時不用搭棚，工人只需扣上安全帶便可爬出窗外進行冷氣維修及清洗，既安全亦可節省檢查及維修費，窗戶亦可作通風，一舉三得。

除此之外，單位採用複合木地板，面層為天然原木，底層為人造仿木，配合露台磚隔水氣，令地板受潮風險大大減低。明哥建議一般木地板只需簡單清潔保養便可，盡量避免直接用濕水抹走污跡。他又建議，濕度高的地區如將軍澳區，可考慮選用坊間的木紋磚或仿木地磚，既可抵禦潮濕，又享木紋的美觀。

主人房玻璃刮痕深 雙層中空玻璃較穩陣

說到交樓質素，以玻璃刮花問題則較為明顯，尤其是主人房玻璃窗的刮痕較深，粗度近1毫米。明哥解釋，玻璃刮花一般長10厘米，粗度最多1毫米屬可接受範圍。可幸的是主人房的窗戶採雙層中空玻璃，刮花的只是內層玻璃，故風險低很多，而且刮痕位於邊緣位置，對外觀影響不大。

他又提到，雙層中空玻璃較一般玻璃安全，即使炎夏亦不怕玻璃燙手，隔熱隔聲。不過，若然中空位置有污跡或出現霧氣，就較為麻煩。明哥指，除非是特殊玻璃如曲面玻璃，才較大機會出現霧氣，故不常見，而屋宇署對雙層中空玻璃防水要求很高，設兩層防水膠，故不必擔心。

窗邊膠紙越遲撕越好？ 水箱、座廁水呈泥黃色

另外，單位有污跡的地方相對較多，特別是玻璃窗扇所留下的膠紙跡，另廚房、露台圍欄及房間的窗扇都出現相同問題。業主透露，發展商在交樓時提供兩個方案，一是在交樓時代為撕走窗邊膠紙，二是在收樓時才撕走。業主選擇入伙後才撕掉保護膠紙，明哥補充，過早撕掉膠紙有機會在拆棚途中刮花，遲拆膠紙保護雖最好，卻要花更多時間清潔，好壞參半。

除了窗邊膠紙跡，明哥特別提到，KOKO HILLS的污水問題較為明顯，不論廁所水箱、座廁內，還是喉管都較污糟，相信是受地理位置影響，在山上進行水管鋪設時，容易有泥沙掉進工程範圍，令外來沖水呈泥黃色。明哥表示，此屬清潔問題，建議發展商在入伙初期進行一次性大清潔。

整體而言，是次驗樓所發現的問題均屬小瑕疵，多以污跡、刮花為主，而且性質輕微，數量不多，涉及的污跡及玻璃刮花問題亦不難解決，故明哥就是次驗收單位給予頗高的評價。

↓↓單位其他扣分位↓↓

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