啟德澐璟單日沽7伙　套現逾3.27億　尚．珒溋錄一客三食

由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨連錄7伙成交，吸金逾3.27億元，成交金額創項目單日新高。

其中有一組客斥約1.56億元購入兩伙四房單位，分布在第1座8樓A室及B室。當中，A室單位為四房三套間隔，實用面積為2,088平方呎，成交價為8,456.4萬元，呎價為40,500元；而B室單位為四房兩套，實用面積為1,870平方呎，以7,143.4萬元成交，呎價為38,200元。

澐璟累售60伙 吸金逾29.6億

至於，另外5伙成交為8座26樓A室，實用面積1,523平方呎，以5,312.6萬元成交，呎價為34,882元。另第6座21樓C室、28樓A室、18樓C室及21樓B室，實用面積781至950平方呎，同屬三房間隔，成交價由2,493.7萬至3,306萬元不等。

發展商表示，中港通關帶動本港樓市交投向升，而項目澐璟自去年11月起開售至今累售60伙，成交金額逾29.6億元。

尚．珒溋連沽3伙 一組客買入

另外，同區的龍湖集團（0960）尚．珒溋，昨日亦連沽3伙，由同一組買家買入，涉資共8,848萬元。據成交紀錄冊顯示，涉及單位為1座31樓K室、1座32樓K室，以及低座E座5樓B室，實用面積844至及1,219平方呎，成交價分別為2,668萬及3,500萬元，呎價28,712元至31,754元。