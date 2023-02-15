大圍八爪魚天橋「斷兩腳」　運輸局：發展商9月限期前需完成改建

政府25年前在港鐵大圍站附近的車路上蓋建造行人天橋系統，因外型酷似八爪魚，被街坊稱之為「八爪魚天橋」。八爪魚天橋今年1月份被封其中「兩腳」，即有兩個天橋落腳點被封，有當區居民早前反映，須繞路到附近一個新建商場「圍方The Wai」往返大圍站，因而「兜遠」三、四分鐘。運輸及物流局今日（15日）指，發展商要在今年9月底的限期內按政府同意方案，改建車公廟路與美田路交界的行人天橋，以連接至該地段的建築物。



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立法會議員李梓敬引述居民指，有關發展商過早封閉及清拆「八爪魚天橋」的有關部分，造成不便。運輸及物流局局長林世雄回覆議員查詢時指，港鐵大圍站上蓋物業發展項目（柏傲莊）的地契條款是按既定程序及經諮詢相關部門而制定，該地契於2015年簽定。

地契載有條款要求承批人需於限期內（其後延至2023年9月30日）按政府同意的方案（即政府於2010年按法定程序刊憲並獲授權進行的道路工程計劃）改建車公廟路與美田路交界的行人天橋，以連接至該地段的建築物。

新建商場自動扶梯、升降機可應付人流

林世雄又指，根據新建商場發展商的交通顧問所提交的人流調查結果，以及運輸署近日的觀察，有關自動扶梯及升降機可應付該處人流。當商場通往港鐵大圍站和公共運輸交匯處的出口開通後，亦可分流現時使用有關自動扶梯及升降機的人流。

據了解，「八爪魚天橋」提供四個出口，連接著車公廟路和美田路交界的四個對角位置，現時有兩個出口被封閉，分別是方便居民往返大圍站一帶，以及鄰近大圍站公共運輸交匯處的出口。