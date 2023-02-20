1月商舖註冊84宗　按月升29%　美聯：倡再派一萬元消費券

市場逐步消化通關、復常消息，舖市交投由谷底回升。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，1月份商舖註冊宗數錄84宗（主要反映12月份市況），按月上升約29.2%；註冊金額約12.44億元，按月上升約22.4%。當中，大額成交包括西營盤瑧璈基座商場，作價達2億元。

港島區商舖交投反彈逾兩倍

若按銀碼劃分，價值介乎500萬元或以下、以及500萬至1,000萬元的商舖註冊成交，分別錄39宗及12宗，按月分別增加30.0%及33.3%。至於1,000萬至2,000萬元、以及2,000萬至5,000萬元的商舖註冊各錄15宗登記，分別按月升約15.4%及50.0%。

此外，1月價值5,000萬至1億元錄得2宗，逾億元的註冊成交錄一宗。

西營盤瑧璈基座商場，上月以約2億元易手。

若按地區劃分，1月各區註冊登記宗數按月個別發展。表現最「標青」為港島區，最新錄得24宗註冊，按月反彈約2.4倍。新界區1月共有23宗登記，按月上升約27.8%。不過，九龍區和四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀）商舖註冊分別37宗和11宗，按月分別減少約7.5%及15.4%。

建議再派發消費券 且延伸至來港旅客

美聯旺舖董事梁國文表示，目前除了「口罩令」外，本港已將多項防疫措施鬆綁，相信在冬季流感高峰期過後，政府將會積極考慮取消「口罩令」，香港將會步向全面復常。此外，中港已經全面「通關」，內地來港旅客增加，本港的零售業和旅遊業有望見底反彈，預計相關利好消息將繼續在舖市中反映，相信商舖交投仍有較大的上升空間。

新一份《財政預算案》發表在即，梁國文建議，政府再向本地居民派發10,000元消費券，並將計劃延伸至來港的旅客，認為此舉能為本地經濟注入強心針，讓香港得以從過往三年多的疫情中迅速恢復，而本地商舖市場可望受惠於本地居民和旅客消費的增加，而商舖的租售價可望迎來更大的回升幅度。