財政預算案｜再派消費券學者斥如吸毒促收緊　倡向基層發最多三千

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】《財政預算案》將在本周三（22日）公布，雖然坊間大部份聲音均支持再派發消費券。有學者認為本港的基層人士，未能在通關下獲益，建議政府可一次性派2,000元至3,000元，並指過去兩年的財赤主因是醫療開支，與消費券關係不大，政府應削減其他恆常開支。



另有學者反對再派發，指去年消費券的乘數效應減弱，不適宜再派發。他擔心市民外遊反而有利鄰近國家，甚至本港的國際評級有可能下降，對經濟造成中長期打擊，政府若續派失去效用的消費券，形容如吸毒，應改名為「歡樂費」。



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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電子消費券已連續三年派發，隨著社會復常，社會再度掀起應否再派消費券的討論。新民黨及及四大會計師之一的安永派對續派發，經濟學者亦持有兩種意見，認為消費券可幫助基層及推動電子支付，但擔心恆常化對經濟造成長遠打擊。

去年本港GDP下跌3.2% 消費券乘數效應不似如期

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，根據零售銷售指數，對比過去兩次派發消費券的成效，可發現雖然去年派發的金額由5,000元增至1萬元，指數卻不升反跌；去年本港GDP更下跌3.2%，證明消費券的乘數效應減弱，不似如期。

他以去年10月及11月的零售業銷售額，由319億減至295億元為例，證實與日本開關後，港人到當地旅遊有關，以致本港零售業淡靜，因此他認為今年不應再派發消費券。

呢個時候再派益咗鄰近國家，冇乜作用。 中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波

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使用自由度過高致金額外流 如政治「掩口費」

李又批評消費券的使用自由度過高，並無清晰限制，市民可用於交通、網上購物，甚至海外代購，以致部份金額流出本港。他直言，理解消費券在政治上有着「掩口費」用途，讓市民皆大歡喜，但認為有需要改名。

唔使掛住電子消費個名，呢啲應該叫「歡樂費」。 中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波

▼1月26日 新民黨公布預算案建議▼



新民黨指再派錢影響國際評級 李兆波憂惡性循環

新民黨主席葉劉淑儀早前曾表示，香港已經連續三年財赤，擔心再推出短期派錢措施，會被國際評級組織降級，影響金融體系穩定，認為消費券不應成為恆常措施。

李兆波贊同上述講法，認為政府再不謹慎理財，繼續派發「歡樂費」為不負責任。他解釋，若國際評級下降，本港營商環境恐怕會惡化，並對經濟造成中長期打擊，造成惡性循環，本港公共財政狀況將愈加危險。「咁樣派落去就好似吸毒。」

基層人士未能在通關獲益 莊太量籲派2000至3000元

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，消費券的兩大目的，可劃分為促進市民消費，以及推動電子支付。他認為雖然香港與內地已恢復通關，本港經濟將受到刺激，但電子支付普及的工作仍要繼續。

他解釋，本港仍有失業或退休人士，以及家庭主婦，未能在通關下獲益，因此建議政府可派2,000元至3,000元。他並認為消費券應當作福利一次性派發，若再增加參與的營辦商，市民領取的平台不一，則失去網絡效應，將有礙推動電子支付。「應該要汰弱留強，愈多間就愈唔成功。」

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反駁財赤主因是醫療開支 與消費券關係不大

對於其他聲音擔心再繼續派錢，將影響國際評級。莊則指，過去本港的評級下降，均與內地的關係過於密切有關，認為除非政府大舉借債，否則「評級係好遙遠，市民感覺唔到。」

至於消費券的效用方面，他表示首次派發的效用最高，直至去年刺激經濟的作用已不明顯，但他相信隨著恢復開關，經濟自然會有所扭轉。他認為過去兩年的財赤主因是醫療開支，與消費券關係不大，建議政府應削減其他恆常開支。

▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

