波叔Plan一周年　按保佔比36%創新高　逾千萬物業申請增一成

去年2月政府放寬按揭保險計劃（俗稱「波叔Plan」），相關措施實施至今一周年，據市場最新數據，新取用按揭貸款個案中，涉及按揭保險計劃的佔比由去年2月份的逾兩成半（26.3%），反覆上升至去年12月的逾三成半（36.6%），創紀錄以來新高，反映更多市民選用高成數按揭入市。



1000萬以下物業 按保佔比88.3%

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，除了上述新取用按揭貸款個案的按保佔比創新高外，從貸款金額看，12月份新取用按揭保險計劃貸款金額，佔整體新取用按揭貸款金額達42.5%，同創紀錄新高。

以樓價劃分，樓價1,000萬元或以下物業的佔比為88.3%，其餘比重則增加在1,000萬元以上物業，樓價介乎1,000 萬元以上至1,400萬元或以下物業的佔比為10.4%，樓價介乎1,400萬元以上至1,920萬元或以下物業的佔比為1.3%，即千萬元以上物業佔整體按保申請個案中，由放寬措施前的0%增至11.7%。

曹德明表示，申請按揭保險計劃的個案比例創紀錄新高，而1,000萬元以上的物業的佔比增逾一成，反映「波叔Plan」能協助購千萬元或以上物業的置業人士，可以較低的首期上車，促進換樓市場的交投。

料更多買家以高成數按揭換樓

另一方面，發展商近期開始積極推出新盤，市場積壓多個月的購買力漸釋放，加上最新一份《財政預算案》公布放寬住宅印花稅的稅階，多個利好因素下，曹德明料樓市將穩步復甦，同時亦將見「價量齊升」。

在「波叔Plan」協助下，他估計可帶動更多買家以高成數按揭換樓，選用按揭保險計劃的比例將有潛力繼續上升。如有意選用高成數按揭入市，建議事前應作出風險管理，仔細評估借貸風險。

2022年2月23日，財政司司長於《財政預算案》中宣布，修訂香港按證保險有限公司的按揭保險計劃（俗稱「波叔Plan」），首置人士可申請最高八成按揭貸款的樓價上限由1,000萬提升至1,200萬元，可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則由現時800萬提升至1,000萬元。此外，1,200萬以上至1,920萬元的物業，按揭成數最高為五至八成，貸款上限為960萬元。