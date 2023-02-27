相隔四個月再錄成交　21 BORRETT ROAD四房1.45億沽　呎價6.75萬

撰文：蔡偉南
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原由長實集團（1113）持有的港島區超級豪宅、半山波老道21號21 BORRETT ROAD，餘下單位去年底以近208億元售予新加坡公司華瑞資本。項目易手至今約五個月，暫沽兩伙，共套現約2.785億元。最新一宗成交為中層四房戶，成交價1.455億元，呎價約6.75萬元。

上述最新成交單位為21 BORRETT ROAD 1期12樓2號單位，實用面積2,154平方呎，採四房雙套連儲物室間隔，新近以1.455億元連兩個車位招標售出，呎價約67,549元。新買家將於60天內付清全數樓價。此為項目今年首宗成交。

項目對上一宗成交已是2022年10月底，為1期10樓2號單位，面積同為2,154平方呎，以1.33億元沽出，成交呎價61,745元。

去年整批餘貨208億轉手　平均呎價6.2萬

去年9月底，長實以207.66億元出售21 BORRETT ROAD餘貨單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）時，涉及152個住宅單位及一籃子車位，當時住宅單位的平均成交呎價為6.2萬元。

港島區超級豪宅21 BORRETT ROAD。（資料圖片）
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