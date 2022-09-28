長實當年116億天價投波老道地王　最貴天池屋呎售13.6萬

豪宅出現罕有大額成交，長實集團（1113）今日（28日）公布，旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD餘下單位，以207.66億元出售予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.），涉及152個住宅單位及一籃子車位。是次住宅單位的成交呎價為6.2萬元，較近兩年售出的33伙的成交呎價6.9萬至13.6萬元為低。

2011年以116億天價投得 每呎地價2.67萬

是次大額成交涉及152 個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位。其中住宅部分總實用面積327,853平方呎，故是次成交呎價為62,000元，至於住宅車位每個成交價500萬元，而電單車位則為每個30萬元。

21 BORRETT ROAD為長實近年的重點新盤，其所在地皮早於2011年6月由長實以116.5億元投得，成為當年全港排名第二的百億地王，每呎樓面地價為26,763元。不過，隨後十年樓盤一直進行前期工作，直至2021年初才正式公布樓書，進入預售樓花程序，項目關鍵日期為2022年6月30日。

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近兩年累售33伙 買家均為城中富豪

直至今日項目易手之前，21 BORRETT ROAD累積售出33個單位，套現金額約68.3億元。每伙成交價由約1.5億至4.6億元，成交呎價介乎6.9萬至13.6萬元。

項目定位為超級豪宅，故買家均是城中的富豪名人。最出名有中國「體操王子」李寧，其妻子陳永妍去年6月以2.328億元購入項目一個中層單位，呎價逾7.9萬元。

天池屋呎價13.6萬易手 全盤最貴

另身家逾千億港元的常州首富汪立平家族，去年8月份亦以逾1.9億元買入一伙高層單位，呎價約8.22萬元。此外，本港富豪第二代亦有入市，如安泰集團相關人士、新晉女模特兒黃祖貽今年6月份以逾2億元買入高層戶，呎價8.8萬元。

至於呎價最貴的一伙為23樓1號室，為「天池屋」，實用面積3,378平方呎，去年2月以約4.594億元沽出，成交呎價13.6萬元，目前仍是項目的最高呎價紀錄。