21 BORRETT ROAD四房19萬租出　回報1.3厘　業主大有來頭｜直撃

新入伙豪宅盤出現大額租賃成交。半山波老道21號21 BORRETT ROAD新近錄得一宗租賃，有高層四房單位連車位以19萬元租出，呎租88元，呎租創屋苑新高，據了解，單位業主為騰訊創辦人之一，租金回報僅約1.3厘。



中原地產高級客戶經理莊耀祖表示，是次租賃成交為21 BORRETT ROAD第1期高層單位，實用面積2,154平方呎，四房間隔，新近以月租19萬元連車位租出，呎租約88元，料創屋苑呎租新高。

↓↓21 BORRETT ROAD單位直撃↓↓

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據放盤相片顯示，單位內連有豪華裝修及傢俬，外望開揚市景。

據資料顯示，上述單位的登記買家為曾李青，與騰訊創辦人之一同名，料為同一人。單位於2021年以約1.7億元連兩個車位買入，呎價7.8萬元，是次租出單位回報約為1.3厘。曾李青為騰訊的五名創辦人之一，於1998年創立騰訊公司，於1999年至2007年期間擔任騰訊公司營運官，其後於2010年7月創立遊戲公司禪遊科技。

超級豪宅21 BORRETT ROAD業主不乏城市名人富豪，如遠航集團創辦人桂四海的兒子桂冠、中國「體操王子」李寧的妻子、及資深馬主譚榮芬遺孀等。屋苑近月開始入伙。