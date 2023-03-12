發展局：繼續鞏固九龍東CBD2地位　適時推商業地

隨著啟德區內多幅商業地被改劃為發展住宅，加上未來有逾萬伙簡約公屋單位落成，東九龍作為第二個核心商業區（CBD2）的定位被質疑愈來愈模糊。發展局今（12日）在社交平台發帖文指，過去數年，香港經濟發展因新冠疫情而受挫，影響市場對區內商業樓面的需求，但政府會繼續鞏固九龍東作為CBD2的地位，並參考經濟復甦步伐、市場承接能力等因素，按步就班、適時推出區內的商業用地。

發展局表示，過去十年，九龍東起了重大變化，政府透過規劃新的啟德發展區、活化海濱及活化工廈政策，創造新區域的同時，亦帶動觀塘和九龍灣一帶的舊工業區重新發展，新舊區有機融合，促進九龍東轉型為CBD2。

發展局在社交平台指，會適時推出九龍東的商業地。（發展局facebook圖片）

九龍東商業樓面十年增加約九成

局方指，九龍東的商業樓面面積在過去十年增加了約九成，達320萬平方米，當中包括60多座重建或改裝的私人工廈，連同正在興建或已獲批的項目，區內商業樓面面積將達400多萬平方米，規模與中環核心商業區相若。未來還會有其他商業用地陸續出台，包括啟德發展區內多幅合共提供約91萬平方米樓面面積的商業用地。

除商業發展外，政府亦銳意把九龍東構建為一個智慧、綠色及具抗禦力的地區，並在加強連繫、改善環境、地方營造多方面着力。局方續指，會繼續努力，以《起動九龍東概念總綱計劃》第6.0版為藍本，逐步實現九龍東成為別具特色CBD2的願景。