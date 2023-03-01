新地逾47億奪旺角洗衣街商業地　每呎地價僅3103元　低下限16%

撰文：蔡偉南
出版：更新：

地政總署今（3月1日）公布，旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，由新地（0016）奪得，成交價47.29億元。以項目最高可建樓面152萬平方呎計算，每呎樓面地價僅約3,103元，較市場下限再低16%，比新界區的工業地皮更平。

上周五遞交標書的財團包括長實（1113）、新地（0016）、同區擁有朗豪坊的鷹君（0041）則夥信和置業（0083）合資入標。新地擁有港鐵旺角東站上蓋新世紀廣場，鄰近上述商業地皮。

洗衣街商業地料2030年落成　新地郭炳聯：對香港前景充滿信心

地皮估值大幅回落近七成

截標前，上述地皮的估值約56.4億至109.7億元，每呎樓面地價介乎約3,700元至7,200元，估值下限較去年初大幅回落近七成。當時有測量師更預計，近月地皮市場走勢欠佳，上述地皮存有流標風險。

需建社區會堂、交通交匯處　保留3棵榕樹

上述旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地皮，即前水務署地皮，地盤面積約12萬平方呎，可建樓面高達152萬平方呎。項目預計能接駁港鐵東鐵線旺角東站及旺角站。

此外，中標發展商將須負責興建指定社會服務設施、社區會堂、公共交通交匯處、過境巴士車站以及公眾停車位等設施。同時需要保留範圍內的3棵榕樹。

翻查資料，去年2月份，上述商業地皮估值介乎182億至228億元，每呎樓面地價約1.2萬至1.5萬元。不過，整體市況欠佳，尤其商廈樓面供應多，去年底其估值已大幅插水。

今年2月截標前夕，地皮的估值已進一步下跌至56.4億至109.7億元，每呎樓面地價約3,700元至7,200元，即較2022年初的估值勁挫52％至69%。

去年工業地每呎地價3300元至3500元

參考近年的工業及物流地皮，去年7月份，由外資基金ESR Group Limited以逾52億元奪得的葵涌美青路及貨櫃碼頭南路交界物流地，每呎樓面地價3,539元。去年1月份，粉嶺安居街工業地，由其士國際（0025）以2.97億元投得，每呎樓面地價3,387元。

反映上述旺角洗衣街商業地的每呎地價，比新界的工業地更平。

旺角洗衣街商業地收3份標書　新地、長實、鷹君競投旺角洗衣商業地明日截標　估值下限僅56億　測量師料有流標風險陳茂波：毋須擔心住宅地流標　重新招標會調整地價「隨行就市」賣地計劃｜金鐘廊逾百萬呎商業地最矚目　估值高達225億賣地計劃｜首季推兩幅住宅地涉2400伙　荃灣油柑頭作第二個首置盤財政預算案｜本財年地價收入608億　勁挫六成　僅佔全年目標一半兩個月三次賣地流標　施永青：貨尾積存多　出價難進取不足兩個月3項目流標　測量師：發展商睇淡後市「冇得逼」裕民坊商業項目流標　市建局：貿然批地將現虧蝕　擬引入住宅元素
賣地
地皮招標
財經 - 地政總署
發展局
新地
油尖旺區樓市
本地樓市