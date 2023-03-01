新地逾47億奪旺角洗衣街商業地　每呎地價僅3103元　低下限16%

地政總署今（3月1日）公布，旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，由新地（0016）奪得，成交價47.29億元。以項目最高可建樓面152萬平方呎計算，每呎樓面地價僅約3,103元，較市場下限再低16%，比新界區的工業地皮更平。



上周五遞交標書的財團包括長實（1113）、新地（0016）、同區擁有朗豪坊的鷹君（0041）則夥信和置業（0083）合資入標。新地擁有港鐵旺角東站上蓋新世紀廣場，鄰近上述商業地皮。

地皮估值大幅回落近七成

截標前，上述地皮的估值約56.4億至109.7億元，每呎樓面地價介乎約3,700元至7,200元，估值下限較去年初大幅回落近七成。當時有測量師更預計，近月地皮市場走勢欠佳，上述地皮存有流標風險。

需建社區會堂、交通交匯處 保留3棵榕樹

上述旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地皮，即前水務署地皮，地盤面積約12萬平方呎，可建樓面高達152萬平方呎。項目預計能接駁港鐵東鐵線旺角東站及旺角站。

此外，中標發展商將須負責興建指定社會服務設施、社區會堂、公共交通交匯處、過境巴士車站以及公眾停車位等設施。同時需要保留範圍內的3棵榕樹。

翻查資料，去年2月份，上述商業地皮估值介乎182億至228億元，每呎樓面地價約1.2萬至1.5萬元。不過，整體市況欠佳，尤其商廈樓面供應多，去年底其估值已大幅插水。

今年2月截標前夕，地皮的估值已進一步下跌至56.4億至109.7億元，每呎樓面地價約3,700元至7,200元，即較2022年初的估值勁挫52％至69%。

去年工業地每呎地價3300元至3500元

參考近年的工業及物流地皮，去年7月份，由外資基金ESR Group Limited以逾52億元奪得的葵涌美青路及貨櫃碼頭南路交界物流地，每呎樓面地價3,539元。去年1月份，粉嶺安居街工業地，由其士國際（0025）以2.97億元投得，每呎樓面地價3,387元。

反映上述旺角洗衣街商業地的每呎地價，比新界的工業地更平。