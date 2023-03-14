雅居樂九龍塘舊樓獲批強拍　底價9.66億　曾三度提價收購失敗

由雅居樂收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅，新近獲土地審裁處批出強拍令，底價為9.66億元。資料顯示，發展商曾於2020年下半年三度提價共約9%，向小業主作出收購，惟未能成功。及後發展商在2022年8月作最後一次收購，出價大幅回落10%，更低於最初提出的收購價。

據文件顯示，目前強拍申請人持有項目業權81.82%，與2020年7月份申請強拍時相同，仍尚餘8個物業有待收購。

料以地積比率約1.8倍重建

龍圃別墅鄰近豪宅屋苑畢架山一號，早於1967年落成，樓高5層，合共提供44個單位。屋苑地盤面積21,640平方呎，若以地積比率約1.8倍重建，總樓面涉約38,952平方呎。以底價9.66億元計算，每呎樓面地價約24,800元。

半年內上調收購出價9.4% 去年大削10%

資料顯示，發展商過去三年間曾就項目餘下8個單位積極作出收購，收購價曾三度上調，不過直至2022年8月份、樓市呈下行之時，大幅削減收購出價，甚至跌穿最初收購價。

如項目1樓B1室，在2020年6月份收購價為1,550萬元，其後發展商三度調高收購價至2020年12月的1,695.33萬元，即半年間累積提價9.4%。不過在2022年8月中，出價已降至1,521.8萬元，即由最高收購價大削10.2%，且跌穿2020年6月份時的最初出價水平。