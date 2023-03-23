美國加息｜按揭中介：港息近見頂　料續處於3厘多水平

美國聯儲局凌晨宣布2023年第二次議息結果，加息0.25厘，聯邦基金利率加至4.75至5厘。議息聲明指，要達到把通脹率降至2%的目標，意味聯儲局相信續須繼續加息，經過上周的銀行危機之後，官員相信年底息率仍只保持5至5.25厘的水平，意味聯儲局再加息一次就會停止再加。

中原按揭董事總經理王美鳳指，即使近日出現歐美金融危機，但基於美國通脹率與目標水平2%仍有距離及需時回落，聯儲局決定維持0.25%較溫和加息幅度，相信通脹走勢及近日銀行危機事件之潛在流動性風險將左右當局調整息率步伐，預期加息周期將於今年5月或之前見頂。

中原按揭董事總經理王美鳳。

是次加息周期，美國累計加息幅度達4.75厘，本港最優惠利率P暫時累加僅0.625厘，而現時H／P差距收窄至明顯低於平均水平，她預期，本港銀行仍有機會跟隨美國上調最優惠利率（P），幅度約0.125%至0.25%，但最終視乎銀行衡量資金成本水平而定，本港按息仍處於3厘多水平。

大型銀行減新造按息 有抵銷加息作用

王美鳳續稱，日前1個月拆息曾連跌5個工作天至低於3%，令港P加息壓力紓緩，但近日拆息掉頭回升，當中或受季結和歐美金融市場波動等因素影響，現時與樓按相關1個月拆息回升至約3.37%，與最優惠利率（P）差距約2.26厘，H／P差距仍大幅低於平均3厘以上，意味本港最優惠利率（P）仍有機會上調。

今次美國加息0.25%，預期本港銀行仍有機會上調最優惠利率（P），幅度約0.125%至0.25%，但視乎銀行衡量其資金成本、存貸需求等因素而定。即使本港最優惠利率仍有機會上調，但加幅溫和、並已接近見頂水平，本港樓按息率仍會處於3厘多水平，加上近日大型銀行調減新造按息有抵銷加息作用，故此相信不會對現時樓市構成實質影響。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣。（梁鵬威攝）

黃詠欣：上半年港銀加P機會仍在

至於利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，美國加息步伐放慢，料今年美國最多再加息0.25厘，但年內減息機會不大，香港銀行或仍要跟隨加息一次。不過，由於上周多家大型銀行已先行下調二手物業H按鎖息上限0.25厘，預計可抵銷未來加息的影響。

她又指，現時大型銀行H按鎖息上限為P-2.25%，以滙豐銀行維持最優惠利率（P）於5.625厘之下，二手物業的實際按息現為3.375厘，以500萬元貸款，年期30年計，每月供款為22,105元，較上周鎖息上限仍為3.625厘時，每月供款少約698元或3%。

假設未來銀行會上調P最多0.25%，上周減鎖息上限的舉動，已經完全抵銷未來可能加息的影響。