摩根資產料5月再加息四分一厘　銀行業受壓　資產配置要更防禦性

美國聯儲局宣佈加息25個基點，是自2022年3月以來的第九次加息，將聯邦基金利率提高到4.75%-5%的目標區間。符合市場預期。聯儲局議息聲明中，承認銀行業動盪對經濟前景的潛在影響，但強調目前尚不確定這種影響會有多大。

聯儲局仍然認為，貨幣政策可能需要進一步收緊，但將「目標範圍內持續加息將是適當的」這一句描述，更改為「一些額外的政策緊縮可能是適當的」。聯儲承認最近強勁的就業增長，並刪除了有關通脹回落的措辭。該聲明沒有包括對其資產負債表縮減計劃的任何更改。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰認為，會後議息聲明中，聯儲局將一貫的「目標範圍內持續加息是恰當的」語句，改為「一些額外的收緊或許是恰當」，消除了未來多次加息的可能性，同時刪除了通脹正在降溫的措辭。

對於加息展望，許長泰認為，聯儲仍可能在 5 月再加息 25 個基點。聯儲的政策前景不僅將取決於通脹和就業數據，而且會更為關注銀行業的潛在壓力以及對更廣泛經濟的影響。

投資策略上，對於亞太地區投資者而言，聯儲的最新決定和過去幾周銀行業的壓力，強化了該行的觀點，即在資產配置中採取更具防禦性的方法，重點關注高質量的固定收益。這包括發達市場政府債券和高等級美國公司信貸。在股票方面，中國經濟在未來幾個月因重新開放而表現出色，應該會為中國和亞洲對出口依賴程度較低的公司提供機會之窗。另外，還預計美元走弱，這應該有利於亞洲和新興市場資產。