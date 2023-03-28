旺角山東街舖2800萬易手　三十年升值4.6倍　投資者陳宗武接貨

中港通關後，核心區舖位市場轉旺。旺角山東街一個地舖以2,800萬元易手，較29年前買入價帳面升值4.6倍，接手新買家為資深投資者陳宗武。

上述舖位為旺角山東街67至69A號忠信大廈地下67B號舖，面積約700平方呎，在本月14日以2,800萬元易手，成交呎價約4萬元。新買家為潤京有限公司（WEALTH STATE LIMITED），公司董事為資深投資者陳宗武。

1994年買入價500萬

至於原業主早於1994年8月以500萬元買入該舖，即持貨約29年帳面升值2,300萬元或4.6倍。該舖位現況交吉，早前曾由集運公司4PX遞四方，以每月約7.5萬元租用，以前租金計算，回報率約3.21%。

去年連沽大圍、油麻地兩街舖 持貨不足一年賺逾千萬

翻查近年成交個案，陳宗武不時有短線買賣舖位的往績，如在2022年4月以以5,200萬元沽出大圍村南道77至81號地下B及C舖連入則閣樓，持貨近一年，帳面升值900萬元或20.9%。

此外，陳宗武在去年同月又以2,180萬元沽出油麻地窩打老道9至15號榮德大廈11A及A1舖，較2021年7月買入價1,800萬元，帳面升值約21%或380萬元。