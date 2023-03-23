眼科醫療集團逾80萬落戶羅素街地舖　呎租較Prada舊租勁跌80%

曾被喻為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，錄得過去十多年首度有醫療機構進駐羅素街的租務個案。由玩具大王蔡志明持有、曾由Prada租用作旗艦店的羅素街2至4號2000年廣場地下至3樓巨舖，近年拆細為5個舖位出租，市場消息透露，該物業地下兩個舖位連同樓上一層舖位，以合共逾80萬元租出，新租戶料為主攻眼科的歐洲醫療集團。



上述大額租務為羅素街2至4號2000年廣場地下2號及3號舖，連同樓上一層舖位樓面，地舖面積約3,916平方呎，而樓上全層樓面約5,000平方呎。據悉，整批樓面約9,000平方呎，一併出租予主攻眼科、提供矯視手術的歐洲醫療集團，市傳月租逾80萬元，即呎租約90元。

早前兩地舖進取放租 每月索價185萬

據了解，上述2000年廣場地下2號及3號舖，近年一直在市場上放租，由於兩舖面向區內地標商場時代廣場，人流暢旺，意向租金也相對進取，每月租金叫價高達100萬及85萬元，以兩舖面積約2,108及1,808平方呎計，呎租高達約474及470元。

以市傳最新的月租逾80萬元比較，反映業主大幅度調低租金要求，最新租金僅及地下兩個地舖的意向租金約43%，而且還未計及樓上一層全層舖位。

前Prada旗艦店 高峰期月租900萬

翻查資料，羅素街2號2000年廣場地下至3樓巨舖，原由意大利名牌Prada承租作旗艦店，高峰期月租高達900萬元，呎租約450元。惟2020年2月份Prada提早離場，該舖及後曾一度降價約44%，至月租500萬元放租，一直未獲市場承租，及後再轉陣改為拆細出租。

直至2021年10月份，巨舖的2樓全層，面積約5,042平方呎，以每月約30萬元租出予Ruby Tuesday，呎租約59.5元。至於上述3樓全層為拆細後的第二宗租務成交。

此外，直至今年3月初，市場傳出巨舖的3樓全層樓面，亦以每月約30萬元租出予食肆。該3樓全層舖位面積約5,188平方呎，呎租僅約58元。