啟德1號商場買家曝光　「街市大王」建華6.5億購入　鄰近簡約公屋

有「街市大王」之稱的建華集團或相關人士「殺入」啟德豪宅區，豪斥6.5億元向中海外（0688）買入啟德1號（I）及啟德1號（II）兩個基座商場連一籃子商業車位，料租金回報達5.2厘。值得留意，上述商場周邊為豪宅屋苑，鄰近港鐵啟德站及最快2026年完工、涉逾萬伙的啟德簡約公屋。



原由中海外（0688）持有的啟德1號（I）及啟德1號（II）商場等物業，上月底傳出易手，資料顯示，兩商場在3月16日分別以3.3億及3.2億元沽出。

其中，啟德1號（I）商場的新買家為卓聚管理有限公司，公司董事為建華集團行政總裁凌偉業；至於啟德1號（II）商場的買家為帝然有限公司，雖未有董事資料，但其註冊辦事處地址與另一商場買家相同，均為長沙灣道760號香港紗廠工業大廈5期2樓，即建華集團公司地址，故兩商場買家料為同一組人。

三年前進取叫12億放售 現平46%賣出

上述兩個商場合共涉及15個舖位、50個私家車位、6個電單車位，以及14個外牆廣告燈箱，最早於三年前於市場低調放售，當時叫價12億元，甚為進取，以最新成交價6.5億元計，即大幅劈價約46%。

兩商場的總樓面合共約35,140平方呎，即是次成交呎價約18,497元。兩個商場目前每月總租金收入約282萬元，租客包括地產代理行、酒樓、超級市場、餅店、醫務所等，料新買家可享租金回報5.2厘。是次建華集團斥6.5億元購入兩個商場，涉及稅款約2,762.5萬元。

值得留意，上述商場與簡約公屋的選址，相距500至600米，途經啟德河，估計步程約10分鐘內。

區內6個小商場 3個由建華持有

翻查資料，建華集團兩年前已在啟德區「插旗」，如2021年12月以2.85億元向龍湖集團（0960）等買入豪宅尚．珒溋的基座商舖，涉及總樓面12,217平方呎，呎價逾2.33萬元。

事實上，靠近啟德港鐵站的私樓屋苑有6個，包括啟德1號（（I）、（II）兩期、OASIS KAI TAK、尚．珒溋、嘉峯匯及THE HENLEY，各屋苑均設有兩層高的小型商場，當中又以啟德1號兩期的商業樓面最大，而現時6個場有3個已由建華持有。

三年豪擲17億掃貨 逾9億「重注」啟德區

建華集團為本港最大豬肉零售商之一，其有董事長文卓培有「豬肉大王」或「街市大王」的稱號，過去數年積極入市，狂掃商場、工廈、各區街市地段的舖位，且蔓延至豪宅區，短短三年間至少買入18項物業，涉及金額高達17億元。

當中，最大手筆為今次以6.5億元買入啟德1號（I）及啟德1號（II），其次則為上述提及的同區尚．珒溋基座商舖，涉及2.85億元，反映建華集團「落重注」啟德區，至今已豪斥約9.35億元買入該區舖位物業。