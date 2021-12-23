「街市大王」建華集團年內豪斥6億入市　由平民區掃到豪宅商場

本港最大豬肉零售商、有「街市大王」之稱的建華集團或相關人士，今年頻頻出手大舉掃入零售舖位物業，2021年至少七度入市、斥資超過6億元，為市面上最積極入市買磚頭的財團之一。而且由民生區蔓延至豪宅區。

臨近年底，建華集團未有放緩投資步伐。市場消息透露，該集團最新以約7,800萬元買入「小巴大王」馬亞木持有的深水埗長發街20號全幢商住物業。

該長發街物業位於長發街與順寧道單邊交界，屬街市段，人流旺，物業總樓面約4,000平方呎，成交呎價約1.95萬元。原業主馬亞木於2005年以1,800萬元買入上址，現帳面獲利約6,000萬元或約3.3倍。

斥2.85億買啟德新盤基座舖位

此外，由合景泰富及龍湖地產合作發展的啟德住宅項目尚．珒溋，其基座舖位部分本月中旬傳獲洽購，據知情人士指，買家為建華集團或相關人士，成交價約2.85億元，如屬實，將為建華集團今年最大手入市個案，以舖位面積約12,217平方呎計，成交呎價約23,328元。據知擬引入零售及飲食品牌。

尚．珒溋近期陸續收樓、準備入伙。參考近期屋苑一手成交呎價，普遍介乎2.8萬至3.5萬元，住客多為中產人士，可見建華入市足跡已蔓延至豪宅段。

以文景華、凌偉業名義 買入多項民生舖位

綜合今年市場資訊，建華集團年內已至少買入8項工商舖物業，涉及金額超過6億元，當中不少由建華集團董事長文卓培的兒子文景華，以及建華集團行政總裁凌偉業持有。而買入的舖位物業分布於筲箕灣、灣仔、啟德、深水埗、荔枝角美孚新邨等。

而唯一買入的工業物業則為大埔汀角路51號太平工業園A座6樓全層，今年5月份由該集團以4,600萬元購入。

建華集團為本港最大豬肉零售商及最大食品零售商之一，以香港街市品牌管理多個領展商場街市，旗下另有「本灣水產」及「FRESH 新鮮生活」等零售品牌。旗下的本灣水產早前已率先進駐啟德，落戶煥然壹居地下零售樓面，11月中開業。