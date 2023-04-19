啟德單軌夭折　葉劉淑儀指市民被誤導 「局長是否需道歉？」

啟德單軌列車醞釀十多年後，終被擱置，立法會議員楊永杰今日（19日）在會上提口頭質詢，關注當局會否就建設九龍東雲巴運輸系統進行可行性研究。署理運輸及物流局局長廖振新表示，政府曾為九龍東建造環保連接系統作深入研究，發現系統在技術上受制於周邊稠密發展，並非可持續和可取的選項。



楊永杰在會上指，啟德人口多，但目前只有兩條巴士及一條小巴線接駁至啟德跑道區，質疑是否合適。而內地高架集體運輸系統「雲巴」，由動力電池供電，轉彎半徑小、爬坡能力強和建造空間小，適用於各種複雜地形，且建築成本低，故促政府考慮以「雲巴」作為啟德綠色智能集體運輸系統。

葉劉淑儀：3萬元呎買啟德 以為有環保交通系統

此外，行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀在會上亦表示，收到很多市民投訴，他們以3萬多元一呎購買啟德私樓單位時，以為其單位附有環保交通系統，「𠵱家無，你誤導咗市民。」她又批評政府提出的多元組合模式，「即係自己行、踩單車或乘巴士」，「你係咪應該對市民道歉呢？」

署理運輸及物流局副局長廖振新指，政府有不時審視內地及外地的公共運輸系統服務的最新發展。就啟德發展區，他指，政府曾為九龍東建造環保連接系統，作深入研究，惟研究結果發現系統在技術上受到限制，如區內人多車多、道路狹窄，難以符合消防通道要求，而且建築及運作成本高昂，並非可持續及可取的選項。

他又指，明白市民的期望，會盡量滿足規劃需要，又指當區新增的電動巴士線數分鐘可到達港鐵站，相當環保、方便，現階段巴士服務啟德跑道區住宅是綽綽有餘，又指隨著跑道區住宅陸續入伙，將適時檢討是否需要優化交通系統。

據資料，啟德跑道區、又稱「Park Peninsula」已陸續有多個新盤動工，目前暫只有一個項目已入伙、為維港1號，涉及1,059伙。而未來數年Park Peninsula尚有至少8個新盤，近8,000多個單位落成。