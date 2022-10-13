專訪｜反對啟德方艙改建過渡房　嘉華溫偉明籲重啟單軌列車研究

早前有消息傳出政府有意把位於啟德跑道區的方艙醫院，改建成為過渡性房屋，消息引起社會討論。在啟德跑道區合資持有兩項目的發展商嘉華國際（0173），其集團營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明接受《香港01》專訪指，於疫情期間在跑道區設立方艙醫院屬無可厚非，但若進一步改建為過渡性房屋，相信會導致更多問題浮現，不建議採用相關做法。



數月前，九大發展商聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，並將啟德跑道區命名為「PARK PENINSULA」，透過與不同持份者及政府部門協商，研究加強區內交通配套，嘉華國際亦是成員之一。惟正當交通問題仍待優化之際，有消息指政府有意把位於跑道區的方艙醫院，改建為過渡性房屋。

本身為測量師的溫偉明表示，先撇除發展商於區內擁有土地儲備的因素，若以專業角度，或以政府作為土地策劃者的角度來看，土地的使用必須符合經濟效益，最理想的做法是由市場自行決定土地的運用。若然使用計劃經濟的模式，將會出現畸形生態，「好似係市中心位置可能會出現一塊稻田、又或尖沙咀廣東道一塊政府空置地塊可能突然改劃做廢鐵廠？」意指土地用途出現錯配。

嘉華溫偉明質疑，讓最有價值的地方作暫時房屋區，是否理想的土地規劃。（張浩維攝）

土地規劃問題 不應由市民承擔

近年疫情嚴峻，他認為政府有絕對權力，在緊急情況下動用任何資源應急（以跑道區地皮作方艙醫院），特事特辦做法屬無可厚非。不過，若將跑道區方艙醫院改建為過渡性房屋，溫偉明認為做法並不理想。他指出，跑道區屬於市區中心位，直言讓最有價值的地方去做暫時房屋區，質疑是否理想的土地規劃，又指雖然屬於臨時性質，亦會產生負面影響。

溫偉明表示，長遠而言不可能把跑道區地塊用作建過渡性房屋，他提到，社會需要過渡性房屋的主因是因為政府土地規劃有問題，此問題不應由市民承擔，政府應用其他方法增加過渡性房屋的供應，又指倒不如直接加快建永久性資助房屋。

面對近年啟德跑道區發展的變化，如原計劃興建的單軌列車鐵路於2020年急煞停，區內多幅商業地又被改劃作住宅，商業樓面減少削弱CBD2的元素。溫偉明認為，早年推出招標相關土地時，政府已有相關發展藍圖，大部分發展商均以此背景作為出價投標的基礎，而且涉及民生所需及基建，因此他認為新一份《施政報告》需要重啟研究單軌列車方案。

削減啟德商業地屬無可厚非

而近年政府把部分啟德商業地改劃為住宅地皮，溫偉明則認為，在疫情下不少商業活動的形式也出現變化，面對面進行的活動也普遍改為以視像形式進行，市民消費模式也由實體改為網上形式。因此他認為商業地的削減屬無可厚非，並非政府刻意減少商業樓面，政府也是跟隨市場走。