蔡志忠：感業界對「辣招」已忍無可忍　倡降BSD稅率至10%

過去一年整體樓市向下，地產建設商會（地建會）執委會主席梁志堅日前再度促請政府「撤辣」，並指樓市「辣稅」已完成任務，名存實亡，若不取消屬「阻住地球轉」。對於業界的「減辣」訴求，資深投資者蔡志忠出席樓市講座時指，目前發展商面對很大壓力，「佢哋𠵱家已經冇選擇」。



投資者蔡志忠表示，目前一手新盤市場有大量新樓盤待售，發展商面臨很大壓力，若銷情不理想，其資金將會被鎖死，因此個別發展商已開始減價求售，如屯門飛揚一期及二期部分單位減價10%或以上。

樓市辣招屬臨時性質 長期實施不恰當

蔡志忠續指，理解地建會的情況，因早年推出的樓市「辣招」僅屬臨時性質，惟臨時措施竟然維持超過十年，認為做法不恰當，他亦有感一眾發展商已「忍無可忍」，不過認為在強勢政府下也不適宜硬碰硬。

蔡志忠表示，地建會多次促政府「撤辣」，估計一眾發展商已「忍無可忍」。（蔡偉南攝）

他透露，過去曾在不同場合與政府人士討論，理解當局主要擔心「減辣」後會令樓價再次攀升。不過他認為「減辣」絕不會令樓市反彈，反而可令樓價更平穩發展，不會「大上大落」，發展商亦能更易買地，有助增加政府賣地收入。

蔡志忠又建議，可分階段為樓市「撤辣」，政府可先在今年上半年撤銷額外印花稅（SSD），讓市場有更多二手供應，下半年則可再撤銷買家印花稅（BSD）及從價印花稅（AVD）。

蔡志忠認為，「減辣」絕不會令樓市反彈，反而可令樓價更平穩發展。

可考慮把BSD稅率降至10% 吸專才

此外，蔡志忠認為，通關不會對樓市構成太大的正面影響，因本港有高達樓價30%的買家印花稅（BSD），為全球最貴，認為政府若不「撤辣」，也需要考慮把稅率降至10%。此外，政府早前落實讓來港買樓的海外專才，在居港滿七年後可獲退稅，他認為相關時間太長，對海外專才而言並不吸引。

息口方面，他指，美國加息走勢料已接近見頂，對樓市的影響將開始慢慢減少，而臨近明年美國大選，他預計聯儲局將會開始減息，估計今年香港樓市將受惠通關、復常及經濟復甦，「無論如何都會較去年好」，又指政府調低首置稅階，預計住宅市場會由首置者主導。