美聯：今年逾億元一手成交暫錄35宗　按年升逾1.3倍

美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，本月截至4月24日止，逾億元新盤成交量錄35宗，較去年同期15宗急升133.3%。若以每年截至4月24日作比較，今年逾億元新盤銷售宗數創《一手住宅物業銷售條例》生效後的十年同期第三高，僅次於2017年同期40宗及2021年同期38宗。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若以3區劃分，九龍區（連同西貢合計）最多，年內迄今錄18宗，比起去年同期大升2倍。當中，何文田ST. GEORGE'S MANSIONS錄7宗逾億元個案最多，啟德澐璟、嘉峯匯分別錄4宗及3宗，九龍站天璽則有兩宗。

每年截至4月24日的逾億元新盤銷售宗數。（美聯提供）

港島區方面，年內逾億元錄13宗，比起去年同期亦高出約1.6倍；區內以半山21 BORRETT ROAD 第一期最多，錄4宗；鴨脷洲凱玥亦有3宗；另港島區錄年內最貴的一手成交，為Mount Nicholson第一期1個雙號屋，成交金額達5.77億元，另東半山Central Peak II亦以約4.09億元成為本年金額次高的一手個案。

至於新界區，年內逾億元新盤個案共有4宗，與去年同期相若；當中屯門瑧譽以2宗最多。