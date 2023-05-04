美國加息｜萊坊料H按息率回升　中小型二手樓價受壓

萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國宣布加息0.25厘後，預計短期內同業拆息（H）會稍為回升，進一步影響新按揭成本。由於自去年起實際按息已累積一定升幅，實際按息已超過三厘，短期內市場仍然沒有充足的購買力，部分中小型單位的上車買家或不能通過銀行壓力測試，短期內令樓價受壓，特別是二手樓價。



萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國宣布加息0.25厘後，預計短期內同業拆息（H）會稍為回升，進一步影響新按揭成本。由於自去年起實際按息已累積一定升幅，實際按息已超過三厘，短期內市場仍然沒有充足的購買力，部分中小型單位的上車買家或不能通過銀行壓力測試，短期內令樓價受壓，特別是二手樓價。

他又指，香港現時經濟正開始復甦，銀行短期內沒有條件大幅調升最優惠利率（P)，但由於銀行體系結餘低於500億元，而美國與香港息差未來幾個月內不會收窄，今年內仍有機會加1至2次P，相信P 利率動向仍是影響樓價最大因素。

市況方面，他預計，新盤反應會比二手盤好，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻，中和加息帶來的壓力。

他預計，現時高息口負面因素會在今年下半年，到近2024年時開始紓緩，吸引更多住宅及非住宅物業投資者重投地產市場。