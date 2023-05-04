美國加息｜聯儲局宣布加息0.25厘　暗示未來或暫停加息

美國聯儲局周三（5月3日）公布議息結果，官員決定加息0.25厘，至介乎5至5.25厘，將美國聯邦基金利率推高至16年來的最高點，但符合市場預期。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定，稱近幾個月就業增長勢頭強勁，通脹仍然高企，局方高度關注通脹風險。不過，聲明刪除關於暗示將進一步加息的措辭。



FOMC上次的聲明指出，「為實現足夠限制性的貨幣政策立場，讓通脹率隨着時間推移回到2%，委員會預計，一些額外的政策緊縮可能是適當的」。不過，本次聲明已經刪除這段措辭。

聲明並就進一步收緊政策的合適條件作出概述，重申聯儲局將會考慮「貨幣政策的累積收緊、對經濟活動及通脹造成的滯後影響，以及經濟和金融發展」。聲明重申，美國的銀行體系健全及強韌，家庭和企業的信貸條件收緊可能會對經濟活動、招聘和通脹造成壓力，影響程度仍然不確定。

聯儲局宣布決議後，美股窄幅上落。截至本港時間周四凌晨晚2時15分，道指報33,711點，升26點或0.08%；標普500指數報4,131點，升12點或0.30%；納指報12,153點，漲73點或0.61%。