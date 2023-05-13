【星之谷】「6折保費」重現市場　按揭保費勢掀減價戰

香港人買樓，很多時候都會申請8至9成高成數按揭，僅付出1至2成首期，將槓桿效應推至最大；惟代價是需要繳付按揭保費，負擔不輕。好消息是，近月有按揭保險公司增加保費折扣率，預料同業將會跟隨，有利一眾擬上車的準業主。



按揭保費屬買樓重大開支之一。舉例，假設1,000萬元住宅借足9成（900萬元），正價保費為貸款額之5%（45萬元）；雖然業主可以分30年攤還，但亦不是一筆細數。

現時市場上兩間按揭保險公司——按證公司（HKMC）及昆士蘭按保（QBE），過去都有向按揭保險申請人提供保費折扣，以往一般為6折，但近年最多只能批出65折。用以上例子，原本45萬元保費，由於折扣減少關係，業主實際多繳了22,500元。

800萬元物業保費6折

好消息是，昆士蘭按保近期重推保費6折優惠，預料是希望增加市場佔有率。不過該優惠目前仍在「試水溫」階段，需要按揭貸款額800萬元以上才會提供。

筆者估計，未來昆士蘭保險將逐漸調低6折保費門檻至一般按揭貸款額，而按證公司由於需要保持市場競爭力，預料未來也會跟隨。

準業主或想知道，如果想經昆士蘭按保取得6折保費，究竟應該點做？遺憾地，原來要成功幫襯這間按揭保險公司，其實是講彩數，因為沒有銀行只和昆士蘭按保單一機構合作；通常只是和按證公司合作，又或是和兩間按揭保險公司都有合作。惟如果準業主選擇後者，銀行也不會容許指定選用按證公司或昆士蘭按保，都是電腦隨機分派。

昆士蘭按保僅隨機採用

不過，若果有銀行和按證公司及昆士蘭按保都有合作，無論如何都是較有優勢，原因是若果其中一間拒絕批出按揭保險，銀行可代客戶經另一按揭保險公司再試，令高成數按揭不獲批機會減至最低。

有人會問，兩間按保公司的批核標準不應是一樣嗎？其實他們對於承保按揭風險都有不同的觀點，例如對於入息的計算、樓齡、業主年齡、首期來源等，個別範疇都可能比另一間較有彈性。舉個例子，如果有業主需要申請高成數轉按清數，而有關債務希望可以豁免壓力測試，便只可以採用昆士蘭按保。

3年內甩按保退還部份保費

最後談談「甩按揭保險」獲取保費退款之蹺妙。無論是經按證公司或昆士蘭按保，如果借款人3年內甩走高成數按揭，可以取回15％保費。

所以，如果閣下買樓已經接近3年，樓價已經升了不少，轉按可以將按揭成數降至5成至6成，理應主動去申請「甩按揭保險」，從而獲取保費退款。

了解更多：https://starphome.com/

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表《香港01》立場。