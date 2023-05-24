NOVO LAND第2A期上樓書　最細216呎起　擬下周開價、不少於186伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期今日（24日）開放兩房及三房示範單位予傳媒參觀。新地（0016）副董事總經理雷霆表示，屯門兆康NOVO LAND第2A期剛上載樓書，項目下周公布首張價單，最快月初推出應市。



首張價單不少於186伙

新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單將提供不少於186伙，戶型涵蓋開放式至三房單位，及後隨即對外開放示範單位。他亦透露，稍後時間亦會再安排多一個示範單位參觀，而項目未來數天將安排代理參觀。

最細一伙屬特色戶 面積216平方呎

另外，NOVO LAND 2A期今日上載樓書，項目由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座及5座，以及Charlot第1A及1B座，涉及929伙。

據項目圖則，Charlot 第1A及1B座為相連大樓。Arreso第3座及5座標準樓層提供10伙及9伙，至於第Charlot第1A及1B座的標準樓層，每層提供6伙及9伙。

率先推第3座及5座 涉及519伙

樓書資料顯示，面積最細的一伙，為第5座2樓花園層E室，為連平台特色戶，實用面積216平方呎，設有平台48平方呎，屬開放式間隔。至於最大一伙為第5座頂層35樓A1室特色戶，屬四房間隔，實用面積1528平方呎，設有549平方呎平台，以及898平方呎天台，內置樓梯上落，及擁私人游泳池。

不過， 發展商日前預告將率先推出第2A期的Arreso第3座及5座，涉519伙。涉及開放式至三房單位，另設特色單位，實用面積237至1,528平方呎。至於Charlot第1座會留待接近現樓時推售。