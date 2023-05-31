5月新盤錄9宗撻訂、被殺訂959萬　屬今年最少　晉環買家輸四球

5月截至30日止，新盤市場錄逾1,100宗成交，較上月同期約1,021宗微升9.3%，而撻訂宗數有減少。據《香港01》統計，5月份截至30日一手市場暫錄約9宗撻訂，按月減少3宗，涉及殺訂金額逾959萬元，成為今年最少撻訂宗數及金額之月份。



黃竹坑站晉環錄撻大訂 買家損失406.82萬

5月涉及殺訂金額最多一宗，為黃竹坑站港島南岸第一期晉環，第1A座11樓A室，實用面積1,135平方呎，屬四房間隔，買家於2021年5月以4,068.2萬元買入，採建築期付款辦法，樓價10%、即損失406.82萬元訂金。單位期後撻訂重售，新買家採120天現金優惠付款計劃，成交價為3,924.7萬元，較撻訂前平3.5％。

近期熱銷的新地（0016）白石角University Hill項目，月內亦錄三宗撻訂，涉及第2A及2B期，料眾買家共損失100.67萬元。其中，最勁一伙為優景閣第5座2樓A8室，屬兩房間隔，實用面積為420平方呎，於本月18次輪銷售時以745.56萬元沽出。不過，買家已棄購並損失樓價5%、即37.3萬元訂金。

豪宅錄兩宗撻訂 啟德天瀧買家蝕165萬訂金

另外，個別豪宅盤亦錄撻訂，其中於5月開售、由恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧亦首錄撻訂個案，涉及單位2座19樓B室，實用面積1,002平方呎，屬三房間隔。單位於本月8日首輪招標時沽出，成交價為3,301萬元，呎價為32,944元，惟買家於入市五日後選擇棄購，料損失約樓價5%、即165.05萬元訂金。

至於位於白石角、鷹君（0041）旗下的朗濤，一伙三房連花園特色單位撻訂，涉及第7A座地下A室，實用面積1,343平方呎，連478平方呎花園。於5月以2,888.8萬元不連車位沽出，惟買家棄購，損失約樓價5%、即144萬元訂金。單位期後撻訂重售，以2,800萬元連一個車位沽出，較撻訂前賣平約88.8萬元或3.1％。

柏傲莊 III 新增兩宗取消交易

大角咀利奧坊．壹隅、長沙灣睿峰、粉嶺北ONE INNOVALE–Cabanna各錄一宗撻訂，各買家分別損失32.05萬至62.3萬元訂金。

取消交易個案方面，5月截至30日止暫錄約2宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自2021年8月至今，已累錄約447宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比約52.9%，料涉及成交總值逾67.9億元。