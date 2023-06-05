放寬按揭｜王美鳳倡首置回復按揭成數7成　3成首期「免按保」上車

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時表示，在可行情況下考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例。有按揭界人士建議，放寬首置回復一般按揭成數至7成，讓首置人士可以三成首期、「免按保」、「零保費」置業上車。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然政府去年已將按揭保險樓價上限放寬至1,920萬元，但由於始終按揭保險計劃涉及按揭保險費，令上車負擔增加。因此建議政府為首置人士回復辣前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令首置客可選擇以3成首期免按保零保費置業，以減輕上車負擔。

王美鳳指出，現行使用按保與非按保個案之按揭成數的差距頗大，非按保之按揭成數僅高達6成，一超出6成按揭，即使申請人已經儲夠3成首期，打算只承造7成按揭，也是需要透過按保申請按揭，亦需要繳付按揭保險費，這樣毋疑對首次置業人增加負擔。

千萬物業非按保按揭最高僅樓價5成

現時非按保個案需要儲不少於4成首期，即最多借6成按揭，而樓價834萬或以上的物業之按揭成數已不足6成，因為6成按揭的樓價上限是500萬按揭額，而1,000萬以上物業的非按保按揭最高僅5成。因此過往亦曾建議對於首次置業人士可適時回復辣招前7成案揭指引，令首置客可以低至儲3成首期就可以上車置業。