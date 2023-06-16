十大屋苑6月上半月僅36宗買賣　中原料全月交投量低於疫情期

二手樓市持續淡靜。6月份上半月十大屋苑暫錄36宗成交，較上月同期的57宗跌36.8%，當中康怡花園、沙田第一城以及映灣園的平均呎價更跌逾10%。



中原指出，6月至今半個月，十大屋苑暫錄得36宗成交，較上月同期的57宗跌36.8%，僅得沙田第一城宗數上升，以及3個屋苑宗數無升跌，其餘6個屋苑成交量均報下跌，跌幅由16.7%至88.9%不等，當中黃埔花園只錄得一宗成交，交投量比上月同期大跌88.9%。

在十大屋苑平均呎價方面，只有太古城、黃埔花園以及嘉湖山莊均呎上升，升幅由4.2%至13.4%；其餘屋苑均呎皆下跌，跌幅由0.6%至17.4%，當中跌幅最大屋苑為映灣園，成交平均呎價為9,821元，比上月同期下跌17.4%。

陳永傑料本月十大屋苑成交量創新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然美國加息多次後終暫緩加息，但息口是否見頂仍存變數，市場觀望氣氛仍然濃厚，一手新盤以吸引價錢推出，亦提供多項置業優惠，短期內二手仍然受壓，加上二手業主持貨力強，大多不願讓步，料本月十大屋苑成交量會較上月更少，有機會再創新低，交投較疫情期間更少。