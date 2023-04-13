中原按揭：首季新批按保增56%至1.34萬宗　涉額745億元

樓市交投有回升，令今年首季新批按保數字表現轉好。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季市場住宅交投按季增幅逾70%，同步帶動按保貸款出現顯著增幅，首季新批按保宗數錄13,488宗，對比去年第四季大增56%，涉及金額745億元，按季增加50%。

首季新取用按保貸款宗數及金額錄得3,696宗及207億元，分別較對上一季（2022年第四季）減少12%及14%。

王美鳳表示，今年多項利好因素包括通關復常、按息近見頂及政府調減物業印花稅等支持下，首季樓巿交投旺勢持續，預期將繼續於未來數字反映，未來新批貸款量進一步增長，新取用按保所反映的市況較滯後，預期相關數字在下一季度才出現顯著增幅。

新批按保量額均創十個月新高

據香港按證保險數字，2023年3月份新批按保金額按月增加20%至258億元，宗數亦按月增加17.5%至5,592宗，不論宗數及金額均創過去十個月新高。3月新批按保貸款增長受惠於今年首季樓巿交投連月回升，帶動新批按保量續升。

至於期內新取用按保貸款額按月再升6%至76億元，涉及1,422宗，按月再升13%，宗數及金額均創今年新高。