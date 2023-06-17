高息成樓市最大敵人　發展商追業績要靠減價、薄利多銷｜蔡志忠

政府終於推出輸入勞工計劃，容許建造業及運輸業輸入合共2萬名大陸勞工；再宣布將放寬補充勞工計劃，讓26個非技術或低技術工種可輸入外勞，包括侍應、收銀及售貨員等。本地勞動人口由2018年368萬人下跌至2022年的346萬人，勞動人口大幅減少約22萬人，人手嚴重短缺，不僅打擊中小企業，也嚴重影響經濟發展。



輸入勞工早已到了刻不容緩地步，立法會議員林健鋒形容這是「遲來的春天」。雖然這個春天遲到了，但也是美好季節的來臨，非常值得為香港慶祝。我說是三贏局面，對於港府和企業而言，肯定是大好事；勞工階層也不必擔心，規定外地勞工薪水不能低於香港工資的中位數，況且，中小企業不用因人手不足而倒閉，就是對受僱者最好的保障。輸入勞工是雙方面的，從這一點看得出中央對香港的支持和關懷，這就是德政！

首季現V型反彈 次季大幅萎縮

港府日前也宣布私人發展商參建的「樂建居」計劃，推出兩幅分別位於東涌及柴灣的住宅用地，興建2,300伙居屋單位。此做法非常好，讓發展商參與興建資助房屋，可加快房屋供應到市場，幫助解決港人居住問題。筆者甚至認為，如果能夠在政府規劃的7成公營房屋裡面，大量增加居屋的比例至一半或以上，讓基層民眾都擁有自己的物業，也是一個德政！

看看私樓巿場，坊間開始意識到假如樓市繼續被綑綁，將會對經濟造成極大負面影響。捱過幾年的冰封時期，外界對今年市道抱著極大期望，期盼交投興旺甚至出現V型反彈。然而，買家於今年第一季大舉入市，將3年累積的購買力釋放後，踏入第二季，二手樓交投明顯大減，今年首5個月，二手總成交量不足2萬宗，即平均每個月不到4,000宗成交，顯示第二季出現大幅萎縮情況。

今年第二季樓市交投量大幅萎縮。（資料圖片）

倡2000萬以下物業按揭成數增至9成

樓市依然嚴峻，港府似乎應該對市況重新評估，今年的利率很大機會維持在高水平，高息正是樓市最大的敵人。最優惠利率（Hibor）長期在2厘多至4厘多左右，住宅方面利率也被不斷拉高，過去一年大約增加了1厘至2厘。而且新盤去年只銷售9千伙，比以往每年1.6萬到1.8萬伙少了近一半，發展商今年要追業績，看來只能減價薄利多銷。

港府繼續表示願意幫助首置者買樓，市場上既有大量私樓上車盤供應，又有不少資助房屋（如居屋）推出，理論上首置者不缺樓盤選擇。現階段反而應該照顧中產階層的換樓需求，筆者提議放寬1,200萬至2,000萬左右物業的貸款成數，將其放寬到7到9成。近年樓價沒有上升，換樓者賣出手上物業後資金回籠不多，如果政策能幫助他們換樓，改善其居住空間，又會是一個德政！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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