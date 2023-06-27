七一賣樓｜啟德HENLEY PARK落實周六賣228伙　折實入場518萬元

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，今日（27日）落實本周六（7月1日）展開首輪銷售，盡推兩張價單共228伙，折實平均呎價21,463元，入場開放式518.22萬元起。



該批228伙單位戶型涵蓋開放式至三房不等，實用面積由250至649平方呎，扣除最高10%優惠後， 折實售價由518.22萬元至1,724.13萬元，折實呎價由19,580元至27,498元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民

入場開放式戶折實售價518.22萬

入場單位為第1A座2樓H室，實用面積250平方呎，屬開放式戶，折實售價518.22萬元，呎價約20,728元。另外，最低呎價為低座A座1樓C單位，實用面積303平方呎，一房間隔，折實呎價19,580元。

首輪銷售於早上10時尖沙咀美麗華廣場一期進行，分大手客及散客兩組。當中大手客最少一伙但不多於四伙；而散客則最少一伙但不多於兩伙單位。

HENLEY PARK 提供740伙

HENLEY PARK 提供740伙，由2幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」提供660伙，而低座住宅大廈「EDEN」設4幢共80伙。當中，標準戶及特色戶各佔721伙及19伙，項目設開放式至3房，另設特色戶，實用面積250至1,558平方呎。