HENLEY PARK下周二推售82伙　入場均價514.8萬　設大手、散客組

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，落實下周二（11日）推售82伙，單位戶型涵蓋開放式至三房不等，實用面積介乎250至649平方呎，更首次推出海景一房連衣帽間戶型，折實平均呎價22,163元，折實售價514.8萬元起。下周二下午5時開售，設大手、散客組。



加推82伙 38伙折實售價低於1000萬

該批82伙單位實用面積250至649平方呎，價單定價572萬至1,953.9萬元，價單呎價21,987至32,889元，折除最高10%折扣，折實價514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價19,788至29,600元。當中28伙折實售價低於600萬元，38伙折實售價低於1,000萬元。

入場單位為1B座2樓K室，實用面積250平方呎，開放式間隔，折實呎價20,592元。

設大手、散客組

HENLEY PARK下周二將於九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期5樓，下午5時開售，另設大手、散客組。

大手A組必須買一個實用面積為400平方呎或以上單位，或買兩個但不多於4個單位，惟 A1 組揀樓及 A 組揀樓中被揀選之實用面積為280至310平方呎的指明住宅物業的總數不得多於5個；B組為散客組，必須選購最少一個，但不多於兩個單位。