放寬按揭｜星之谷︰料增物業交投　中原按揭︰促用家換樓

金管局宣布從今日（7日）起將住宅物業按揭成數放寬，其1,500萬元住宅物業按揭成數放寬至7成，若樓價介乎1500萬元以上至3,000萬元的物業，按揭成數為6成。市場人士指出，當局放寬按揭成數為換樓人士福音，將進一步刺激換樓需求及增加市場交投，對整體樓市成交有正面幫助。



星之谷行政總裁莊錦輝指出，金管局調整自用住宅物業最高按揭成數，樓價1,500萬元以下最高可借70%，1,500萬元以上至3000萬可借60%；非住宅最高按揭成數亦上調至60%。今次當局放寬相關限制對於換樓人士來說是福音，進一步激活換樓市場及增加市場交投，對整體樓市成交有十分正面幫助，估計今年可增加半成交投量。

他認為，購買1,500萬元﹑向銀行借7成按揭的換樓人士是最大贏家。以1,500萬元物業為例，過往最高可借64%，即960萬元，並須支付按揭保險費用。假設以保費65折計算，相當於14萬元。新政策下，1500萬物業可直接在銀行做7成按揭而不需要按保，大大節省買樓成本。

星之谷莊錦輝指出，放寬自住物業按揭上限，進一步激活換樓市場及增加市場交投。（資料圖片）

此外，因為按保限制由6成上調至至7成，亦有效降低甩按保及轉按套現門檻，放寬後亦能激活目前較淡靜的轉按市場，預期不少1,500萬樓的人士由原本5成轉按至7成並套現。幾年前以5成按揭買入1,500萬樓元的業主，即使樓價並無升幅，也可透過新成數轉按套現300萬元。

至於對樓市的影響，2,000萬至3,000萬元住宅物業最受放寬按揭成數影響，預期會跑贏大市。

工商物業方面，除了放寬1成按揭成數，同時亦放寬資產審批的成數，由原本4成增至5成，莊錦輝預期會促進交投量，因大部分工商物業投資者都依靠資產審批申請按揭。

王美鳳料增加二手樓市流轉率

中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎政府為自住人士回復辣招前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令自住樓價1,500萬元以下的置業人士可選擇以3成首期零保費置業，3,000萬元或以下樓價亦提高至6成按揭，無論對換及上車人士都有直接實質幫助。尤其優化以往換樓人士選擇千萬以上物業必須備足5成首期又或經按保才可上會，由於市場上絕大部份買賣成交均屬於樓價1,500萬元以下，上車及換樓人士均可以基本3成首期置業上會，無需要必須經按保，新措施有助推動市場換樓鏈及正常流轉，促進樓市健康發展，對樓市有正面支持作用。

王美鳳認為揩施或會加快準買家入市步伐，助樓市健康發展。（資料圖片）

王美鳳相信放寬措施後，可以鼓勵到本身有需要換樓的用家換樓，「恢復七成按揭能夠幫助到市場增加二手樓市的流轉率，相信能很直接幫助到用家，無論上車或換樓人士都能幫助到。」

王美鳳又認為即推出有關措施，亦不會額外增加銀行信貸風險，因為始終有3成的基本首期。

談及對樓市的影響，她相信措施對香港樓市有一個正面的支持作用，但未去到刺激層面，「始終基本因素都是視乎業主或買家對市場前景的情況和樓價取決的考慮。」現時新措施落實，政策明朗化後，免除買家為了等候放寬政策而轉為觀望暫停入市，相信準買家會加快入巿步伐，有助樓巿健康發展。