放寬按保｜1500萬樓最高按揭保險成數升至八成　設35%保費折扣

香港金融管理局（金管局）總裁余偉文今日（7日）下午6時會見傳媒，公佈逆周期宏觀審慎監管措施，自用人士最高按揭成數有所調整，香港按證保險有限公司隨後亦作出修訂，以協助需要置業自用的人士。



最新措施如下

（一）價格為1,000萬元或以下的合資格物業，最高按揭保險成數維持在九成。

（二）價格為1,000萬港元以上至1,500萬港元的合資格物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬港元計算的成數，以較高者為準。

（三）價格為1,500萬港元以上至3,000萬港元的合資格物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。

按證公司李令翔沒有正面回應是否托市

香港按揭證券有限公司總裁李令翔表示，大額按揭志在幫助更多人換樓。問及新措施是否托市，李令翔表示，沒有正面回應是否托市，只解釋進行相關變動，是由於一直都有檢視政策適合性，評估銀行有能力處理按揭業務風險管理，減少市場磨擦，會取得平衡點，希望提供按揭保險成數6至8成的階梯，讓市民較容易入市。

將為七成按揭成數以上貸款提供保險 提供35%的保費折扣

由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低。

另外，按證保險公司會為首次置業人士提供保費特惠，就價格為1,500萬港元或以下的物業，寬免按揭貸款在銀行最高按揭成數以上不多於5%的受保範圍的保費。按證保險公司現時一般會為置業人士提供35%的保費折扣，即由70%至75%按揭成數保險，首次置業人士可享0%保費。