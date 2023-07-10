馬鞍山海澄軒酒店改建772伙住宅　長實：進入補地價程序

長實集團（1113）表示，旗下馬鞍山海澄軒海景酒店申請改劃為純住宅，屋宇署已於早前發出建築物（改動及加建主要修訂）方案之批准。有關方案涉及之住宅單位數量為772個，佔地84,402平方呎，住宅樓面面積約484,389平方呎，項目下一步將進入補地價程序。



資料顯示，上述馬鞍山海澄軒海景酒店在2020年12月向城規會遞交申請改劃作純住宅發展，提供758個住宅單位，涉48.29萬平方呎，全面放棄酒店部分。

最初方案保留部份單位作酒店 最終全面放棄

翻查資料，長實集團於2020年初就馬鞍山海澄軒海景酒店，向城規會申請把逾七成樓面改建為住宅，並保留部份單位作酒店。不過，在2020年12月遞交新方案，將整個項目改為純住宅發展，提供758伙，即全面放棄酒店方案。

據當時發展方案資料，項目地盤約8.61萬平方呎，擬以6.3倍地積比率發展，總樓面面積約54.26萬平方呎。住宅樓面涉約48.29萬平方呎，將提供758伙。據圖則資料，該項目一層有多達58伙。至於非住宅樓面約5.97萬平方呎。

值得留意，長實近年頻頻就旗下酒店項目申建改劃住宅，如在今年6月份就旗下紅磡海灣軒海景酒店，向城規會申請改建約1,665伙住宅；毗鄰的紅磡海韻軒海景酒店則在2022年10月份，向城規會申請，改建成住宅和酒店合併的3幢綜合大樓，預料可提供1,503伙住宅單位，以及在442間酒店房，變相令酒店規模大減近八成。

而天水圍嘉湖海逸酒店申請重建5,000伙分層住宅，不過其後調整為改裝方案，涉及1,102伙。