啟德HENLEY PARK次輪賣82伙　即日沽56伙

恒地（0012）旗下啟德，沐泰街8號HENLEY PARK，今日（11日）次輪推售82伙，單位戶型涵蓋開放式至三房不等，折實入場514.8萬元。項目昨日截飛，累計收8,384票。



2200：市場消息透露，HENLEY PARK最終沽出56伙，佔可售單位約68%。

1847：準買家王先生擬擲千萬買兩房

準買家王先生表示，是次入市目標為兩房單位，預算約1,000萬元左右，又認為目前樓價比較便宜。他亦鍾情HENLEY PARK地理位置優越，鄰近鐵路站，另附近亦較少住宅，景觀較開揚，整體環境有別一般市區樓盤。被問及加息會否阻礙入市，他表示入市前已考慮加息因素，相信可以負擔，直言「負擔得到先借」。

準買家王先生擬擲千萬買兩房。

1839：開售不足兩小時，已錄得逾五成單位獲認購。

1730：A2組開始入售樓廠。

1720：A組及B買家開始到場，現場所見有數十準買家及代理到場。

1707：大手客擬斥資2700萬買兩房及三房各一

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預料，今日HENLEY PARK次輪銷售可賣出8至9成單位，當中用家佔六成，餘下四成為投資者。至於目前約有三組大手客，最大擬斥資2,700萬元買兩房及三房各一。

他又預計本月約有1,500宗一手成交，二手則有2,800至2,900宗。至於，早前宣布放寛按揭成數後，樓價1,500萬元以上單位睇樓量增加一成，料在息口見頂情況下，1,500萬至3,000萬元物業成交將增加五至六成。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明。

1700：數十組準買家及代理排隊等候

下午5時多，位於尖沙咀售樓處已有數十組準買家及代理排隊等候，並已經全數進入售樓廠。

加推82伙 38伙折實低於1000萬

該批82伙單位實用面積250至649平方呎，價單定價572萬至1,953.9萬元，價單呎價21,987至32,889元，折除最高10%折扣，折實價514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價19,788至29,600元。當中28伙折實售價低於600萬元，38伙折實售價低於1,000萬元。

當中，入場單位為1B座2樓K室，實用面積250平方呎，屬開放式間隔，折實呎價20,592元。