美聯發盈喜　疫下推四大優化措施見效　料上半年純利不多於4000萬

美聯集團（1200）今日發出「盈喜」公告，預期集團2023年度上半度錄得純利不多於4,000萬元，較去年同期淨虧損約2.32億元，成功轉虧為盈。該行預期業績轉虧為盈原因為，集團於香港之市場佔有率上升；成功抓緊香港住宅物業市場之反彈；在致力於香港及中國內地精簡業務外，亦同時維持本地前線競爭力。



集團副主席黃靜怡表示，本港樓市自2018年起受到眾多外圍因素影響，樓價及成交皆出現波動。直至今年初，中港通關，經濟復常，物業成交自去年的低位回升，新盤交投升幅尤其顯著，美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年上半年共售出約6,221個新盤單位，按年升30.6%。二手方面，根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年上半年二手住宅註冊量錄約22,626宗，按年亦升6.8%。整體住宅物業交投出現明顯反彈。

美聯集團（1200）今日發出「盈喜」公告，預期集團2023年度上半度錄得純利不於4,000萬元。

黃靜怡：疫情期間推動「四大優化」措施

她又指，集團於疫情期間已推動「四大優化」措施，透過優化企業、分行網絡、人才及成本，全面提升競爭力。「四大優化」措施的成效於今年的「反彈市」中見效，集團在優化分行網絡及人手的措施已收獲成果，減省的成本已反映於今年上半年的業績之上；同時更因應競爭力全面優化，核心代理業務表現出眾，美聯物業於今年首五個月的整體市佔按年上升。 至於香港置業亦透過有效的成本控制，預計半年可提供盈利貢獻

黃靜怡強調，本港樓市周期縮短，隨時可能出現市場波動，將持續進行改革，以進一步提升競爭力。