美國加息｜利嘉閣陳海潮料加息周期快將完結　全年樓價升6至8%

美國宣布加息0.25厘，滙豐（0005）今日﹙27日﹚中午隨即宣布，上調港元最優惠利率（P）0.125厘至5.875厘。



利嘉閣陳海潮：料加息周期快完 全年樓價升幅6%至8%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，最新美國再次加息0.25厘，息口走勢進一步明朗化，料加息周期快將完結，配合本港經濟有序復甦，加上失業率處於3%以下的低水平，而人才輸入計劃下，新增住屋需求持續，以上均有力支撐第四季樓市表現，初步預期第四季樓價可受惠利好因素而反彈3%至5%，全年樓價升幅料達6%至8%。

6月樓價持續偏軟 新盤貼市價衝擊二手市場

至於，據差估署今日公布的最新數據顯示，2023年6月份私人住宅售價指數報349.0點，較5月的350.9點再跌0.54%，連跌兩個月，創近4個月低位。樓價次季共跌0.94%，而上半年則仍升4.27%，終止過去連續3個「半年度」的跌勢；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅達12.33%。

陳海潮指出，6月份樓價指數持續偏軟，主要反映了買家入市動力減慢，新盤在貼市價開售下，衝擊二手市場，部分心急賣樓的業主無奈降價沽貨，導致樓價連月回落。

6月份樓價指數持續偏軟，新盤貼市價衝擊二手市場。（廖雁雄攝）

第三季樓價將回落約1.3%

展望7月份市況，發展商的新盤持續以貼市價開售，搶佔二手購買力，加上當時息口走勢未明朗，買家入市意欲仍慢。縱然金管局於月初進一步放寬中高價物業按揭，惟效果並未彰顯，暫時對市況影響極微。預期7月份樓價指數將持續再跌0.5%，連同8月份再跌，而9月份喘定，估計第三季樓價將回落約1.3%。

租金走勢方面，上半年租金指數累升3.19%，料第三季傳統旺季力挺下，租金可再升4%，而承接專才來港龐大的租住房屋需求，料第四季租金持續受惠再升2%，全年租金累積升幅料達9.5%，勢跑贏樓價升幅。