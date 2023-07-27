美國加息│港銀又加P　王美鳳派定心丹︰市場預期下限　月供增1.6%

美國聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳指出，本月反映銀行資金成本的1個月拆息繼續上揚並平均處5%水平，今天（27日)1個月拆息更上升至5.25%，再創過去近16年新高，明顯高於目前按息3.5%逾1.5厘，反映銀行資金成本持續有上升壓力，現時美國落實加息0.25%，具指標影響力的滙豐銀行已宣布上調最優惠利率（P）0.125%，加幅較美息溫和，料其他銀行將陸續跟隨，加息後市場按息將升至主要3.625%。

港P加0.125厘 月供增幅1.6%

隨著本港加息0.125%，現時普遍供樓人士選用的H按封頂息率將升至3.625%，每100萬元按揭額，每月供款增加約70元（30年期計），加幅1.6%；以市場平均按揭額約500萬元為例，月供增約350元。根據金管局今年發出之《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，供樓人士之供款佔入息比率（DSR）仍處39%之健康低水平（3月報告之1月份數字），反映置業人士經歷去年起之加息周期供款能力仍高，面對息率上升的防守力亦高，加息構成實質影響不大。

美息加11次累計5.25% 港P加5次累計0.875%

王美鳳表示，滙豐銀行今天確定上調最優惠利率（P）0.125%，加幅溫和屬市場預期下限，加幅亦少於美息，由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，現合共五次加息累加0.875%，相對美息已11次上調累加5.25%，相信加息對供樓負擔之影響仍屬大眾接受幅度。預期本港按息於年內仍處3厘多附近水平，不高於過往歷史30年平均按息約4%，相信市場已逐步消化加息因素，單計加息因素對樓市實質影響不大。